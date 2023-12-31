Venedik'e gidecekler dikkat. İşte yeni yasaklar

İtalya hükümeti, Venedik’teki turizmi düzenlemek için yeni önlemler aldığını duyurdu. Bu önlemler, Haziran 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, şehre gelen turist gruplarının üye sayısı en fazla 25 olabilecek. Ayrıca, turist rehberleri hoparlör kullanamayacak. Hoparlör kullanımı, şehirde ‘karışıklık ve rahatsızlık’ yarattığı gerekçesiyle yasaklandı. Turizmin kontrol altına alınması için daha önce alınan bir başka önlem ise, şehrin en yoğun olduğu günlerde turistlerden kişi başı 5 avro (163 lira) giriş ücreti alınmasıydı.

Venedik’in korunması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) de bir adım attı. UNESCO, ağustos ayında, Venedik’i 'Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi’ne almayı önerdi.

Bu liste, kültürel veya doğal değeri olan ancak tehlike altında olan yerleri içerir. UNESCO’nun bu önerisi, Venedik’in geleceği için bir uyarı niteliğindedir.