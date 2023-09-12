Venedik'te şehre giren turistten 5 Euro alınacak

Venedik’te Turizmden sorumlu belediye meclisi üyesi Simone Venturini, gündeme getirilen uygulamaya dair denemenin, gelecek yıl turist sayısının zirveyi gördüğü süreçte yapılacağını dile getirdi.

Venturini yaptığı açıklamada, "Venedik Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ve aşırı turizmden zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Plana göre, 14 yaşından büyük tüm ziyaretçilerin ücret ödemesi ve şehre giriş için rezervasyon yaptırması gerekecek.

7,6 kilometrekarelik şehir, 2019 yılında neredeyse 13 milyon turisti ağırlamıştı.

Bu yılın başlarında UNESCO, Venedik'in tehlikedeki dünya mirası listesine eklenmesi gerektiğini bildirmişti.

2021'de ise bir geminin limana çarpmasının ardından büyük kruvaziyerlerin, Giudecca kanalından şehrin tarihi merkezine girmesi yasaklanmıştı.