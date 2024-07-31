Venezuela, Peru ile diplomatik ilişkileri kesti

Seçim sonuçlarının şaibeli olduğuna dair uluslararası şüphelerin arttığı Venezuela’da, muhalefet adayı Gonzalez’i başkan olarak tanıyan Peru, ülkede gerginliği daha da tırmandırdı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Peru ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin kararın, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi’nin 45. Maddesi uyarınca alındığını belirtti. Gil, Peru Dışişleri Bakanı’nın Venezuela’nın iç işlerine müdahale eden açıklamalarının ardından bu adımı atmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın diplomatik ilişkileri kesme kararını üzüntüyle karşıladıklarını ve Peru’nun demokrasiyi destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte Venezuela’daki durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından, Venezuela’nın başkenti Karakas ile Peru’nun başkenti Lima arasındaki doğrudan uçuşlar da askıya alındı. Venezuela Havacılık Otoritesi, bu uçuşların 31 Ağustos tarihine kadar bir ay süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Peru, Kolombiya’dan sonra 1,5 milyondan fazla Venezuelalı göçmene ev sahipliği yaparak, dünyada en fazla Venezuelalı göçmenin yaşadığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Ayrıca, Panama da Maduro’nun seçim zaferinin ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve ülkedeki diplomatik personelini geri çekmişti. Maduro’nun üçüncü dönem zaferini kutlayan ülkeler arasında Bolivya, Nikaragua, Honduras, Küba, İran, Rusya ve Çin yer alırken, Güney Amerika ülkelerinin çoğu bu zaferi kutlamamıştı.