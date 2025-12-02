Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Yasin Kol'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurmuştu. Özellikle Galatasaray cephesi, Kol'a sert tepkiler gösterirken, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.

Sarı-kırmızılılar, bu şikayetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım