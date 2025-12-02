Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Yasin Kol'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurmuştu. Özellikle Galatasaray cephesi, Kol'a sert tepkiler gösterirken, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.

Sarı-kırmızılılar, bu şikayetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Spor

Verdiği kararlarla derbiye damga vurmuştu! Galatasaray'dan Yasin Kol için paylaşım - Resim : 2

Galatasaray Jhon Duran için harekete geçiyor!Galatasaray Jhon Duran için harekete geçiyor!Spor

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım

Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! 'Futbolun adaleti yok'Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! 'Futbolun adaleti yok'Spor
Jhon Duran attı! Sadettin Saran 'Okan' diye haykırdıJhon Duran attı! Sadettin Saran 'Okan' diye haykırdıSpor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kural hatası var mı? O detay ortaya çıktıFenerbahçe-Galatasaray derbisinde kural hatası var mı? O detay ortaya çıktıSpor