Vergi gelirlerinin yarısı İstanbul'dan geldi

Devletin, yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde tahsil ettiği toplam 631 milyar liralık vergi gelirinin yüzde 45,6 oranındaki 287,7 milyarını tek başına İstanbul sağladı. Vergi gelirindeki payda İstanbul’un en yakın takipçisi yüzde 11,1’le Kocaeli ve yüzde 11’le Ankara. En çok vergi ödeyen 10 il toplam tahsilatta yüzde 88,5 pay alırken, 71 ilin toplam payı sadece yüzde 11,1’de kaldı.

Dünya gazetesinden Naki Bakır’ın yazısına göre ülke nüfusunun 15,9 milyon kişi ile yaklaşık yüzde 19’unun yaşadığı, ancak sanayisi, ihracat, hizmetler ve finanstaki payı ve toplamda milli gelire katkısı bunun kat kat üzerinde bulunan İstanbul, Türkiye ekonomisini sırtlamaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son açıkladığı bütçe verilerine göre İstanbul, yılın ilk üç ayında ülke genelinde tahsil edilen toplam 631 milyar liralık verginin 287,7 milyar lira ile tek başına yüzde 45,6’sını sağladı.

ÖTV VE KDV'DE DE İSTANBUL LİDER

Vergi türlerine göre İstanbul’un, üç aydaki gelir, kurumlar, veraset ve intikal, motorlu taşıtlar, değerli konut gibi doğrudan vergilerdeki tahsilatta payı yüzde 53,5; KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerdeki payı da yüzde 43,1 oldu.

İstanbul’un ÖTV tahsilatındaki payı; kolalı gazozlarda yüzde 91,5, akaryakıt ve doğal gazda yüzde 48, motorlu taşıtlarda yüzde 48, alkollü içkilerde yüzde 46, tütün mamullerinde yüzde 22,3, dayanıklı tüketim malları ile diğer ürünlerdeki toplam tahsilatta ise yüzde 84,8 düzeyinde gerçekleşti.

VERGİ TAHSİLATINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Üç aylık vergi tahsilatında İstanbul’u 70 milyar lira ve yüzde 11,1 payla Kocaeli, 69,5 milyar lira ve yüzde 11 payla Ankara, 67,2 milyar lira ve yüzde 10,6 payla İzmir izledi.

Bu dört büyük ildeki toplam tahsilat, 494,4 milyar liraya ulaşarak toplam pastanın yüzde 78,4’ünü oluşturdu. Toplam vergi gelirindeki payda bu illeri sırasıyla Bursa, Mersin, Antalya, Tekirdağ, Hatay ve Adana izledi. İlk on ilin üç ayda ödediği vergi 558,3 milyar lira ile toplam tahsilatın yüzde 88,5’ini oluşturdu. Diğer 70 il ise 70,2 milyar lira ile toplamda yüzde 11,4 pay aldı. Vergi gelirlerinin yüzde 0,4’lük bir bölümü ise “merkez”- den tahsil edildi.