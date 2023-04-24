Seçime 20 gün kala Erdoğan'dan vergi muafiyeti hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde konuştu. Togg'un bir teknoloji hamlesi olduğunu belirten Erdoğan, "Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÖTV HAMLESİ

"Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdem var" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız."

Erdoğan, evlerinde imal ettiği ürünleri satan kişilerin de vergi muafiyeti kapsamına alındığını duyurdu ve muafiyet kapsamını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.



Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.



Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız.



VERGİ MUAFİYETİ



Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz.



Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.



ÖTV MUAFİYETİ



Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.



Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız.



Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız



"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"



Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefetin hepsini üst üste koyun, sadece son birkaç yılda, birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi?



Karadeniz gazının rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız.



Aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarının primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Bay bay Kemal ise Londra'nın tefecilerinden 300 milyar lira getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Gençlerimize destek vereceğiz. İstihdamlarını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz.

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV NE KADAR?

Araçlarda ÖTV hesabında gümrük tarifeleri esas alınıyor. ÖTV ticari araçlarda motor hacmine göre uygulanıyor. Panel ve midibüslerde yüzde 15, çift kabin pick up'larda yüzde 4 ÖTV hesaplanıyor. Genel olarak ticari araçlarda yüzde 1 ile yüzde 15 arasında ÖTV ve yüzde 18 KDV alınmakta. TIR olarak adlandırılan çekicilerde yüzde 4 ÖTV oranı yürürlükte. Bu tip araç alacak bir işletmeci, örnek olarak 3,5 milyon TL lik bir aracı indirimin yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık olarak 125 bin TL indirimle alacak. Gümrük tanımlarına göre, hafif ticari araçlarda ise ÖTV oranı daha düşük ve sabit. Kombi tipi camlı vanlarda ÖTV yüzde 15, Pick-up, Minibüs ve kapalı kasa Van’larda ise ÖTV yüzde oranında.

ÖTV HANGİ TİCARİ ARAÇLARDA UYGULANIYOR?

ÖTV Kanunu (II) sayılı listede 87.04 pozisyonunda gösterilen kapalı kasa kamyonetler: Yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar ) 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmındaaraçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları,havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (enarkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtlar ise 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar ÖTV Kanunu (II) sayılı listede 87.03 GTİP pozisyonunda gösterilmiş ve bu araçlar şu şekilde tanımlanmıştır: “Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)”

BATARYA FABRİKASI TEMEL ATMA TÖRENİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılından itibaren Togg'u tüm dünyaya ihraç edeceklerini ifade etti. Bu yıl 28 bin adet Togg üretileceğini açıklayan Erdoğan, "2030'a kadar 1 milyon adet üretilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenindeki açıklamaları şöyle:



Togg, hikayesi ve özellikleri ile asla sıradan bir araç değildir. Milli gururumuz Togg Türkiye'nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının da sembollerinden biridir. Togg'un satışa sunulması ile Türkiye giderek gelişen elektrikli araç sektöründe artık ben de varım demiştir. Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkması ile ülkemiz dünyanın en iyileri ile rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.



(Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz) dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak, bu bühtanlara en güzel cevabı verdi.



Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk.



Kardeş ülkelerden de arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu milli duruşu henüz gösteremedi.



"TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ"



2025 yılında itibaren Togg'u ihraç ederecek tüm dünyaya satacağız.1 milyon tane Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Togg'un Gemlik tesisinde her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. Bu yıl 28 bin adet, 2030'a kadar 1 milyon adet üretilecek.



Togg akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzeree kurulan SIRO, üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek.



Şu an otomotivde yaşanan çip krizinin, ileride bataryada da çıkacağı görülüyor.



Türkiye'yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun yolu bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmak değil.