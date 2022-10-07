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  • Verilmiş sadaka varmış. Üsküdar'da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Verilmiş sadaka varmış. Üsküdar'da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Üsküdar'da inşaat alanına duvar dolgusu için toprak döken hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonda yüklü olan toprak yola döküldü. 

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 19:36
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Verilmiş sadaka varmış. Üsküdar'da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Verilmiş sadaka varmış. Üsküdar'da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
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DHA - Kaza, saat 16.45 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerindeki inşaat alanına duvar dolgusu için toprak dökmek isteyen hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Devrilen kamyon nedeniyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Ölen veya yaralananın olmadığı kazada kamyonda bulunan toprak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa dökülen toprak iş makinesi yardımıyla toplanırken devrilen kamyon da yoldan kaldırıldı.

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