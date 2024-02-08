Viagranın yeni yararı ortaya çıktı. Sadece cinselliğe yaramıyormuş

University College London'dan araştırmacılar, erektil disfonksiyonu olan 260 binden fazla erkeğin reçetelerini incelediler.

Çalışmada, Viagra alanlarla almayanlar karşılaştırıldı.

Beş yıl boyunca süren bu çalışmada, ilacı kullanan 10 bin erkekten 8.1'inde bunama görülürken, kullanmayanlarda bu oran 9.7 oldu.

Bu da, bu ilaçları kullanan erkeklerin bunama riskinin yüzde 18 daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Fakat uzmanlar, ilacın bunu nasıl sağladığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Viagra, başlangıçta kan basıncını ve kalp sağlığını iyileştirmek için geliştirilmişti.

Fakat doktorlar, ilacın vücudun her bölgesinde, penis dahil, kan akışını artırdığını fark ettiler.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de, ilacın beyin hücrelerine faydalı olduğu görüldü.

Son çalışmayı yürüten araştırmacılar, Alzheimer hastalığında azalmanın ilaçla ilgili olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapacaklarını söylüyor.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmanın yöneticilerinden Doktor Ruth Brauer, sonuçların doğrulanması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Brauer, “En uygun dozun ve olası faydaların netleşmesi için daha fazla çalışma yapılmalı” diyor.

Araştırmacılar, ilacın kadınlarda da aynı etkiyi yapabileceğini araştırmak istediklerini dile getiriyor.

İngiltere Nörobilim Derneği Başkanı Profesör Tara Spires-Jones, çalışmanın kesin bir kanıt olmadığını ama “bu tip ilaçlarla ilgili daha fazla çalışma yapmaya teşvik edici bir işaret” olduğunu savunuyor.

Reading Üniversitesi'nden Doktor Francesco Tamagnini ise ilacın beyne nasıl etki ettiğinin daha fazla araştırılması gerektiğini kaydediyor.

Tamagnini, “İlaç, kan akışını hızlandırmakla ve-veya nöronlara doğrudan etki etmekle iyileştirici etki gösterebilir. Ama bu iki varsayım da test edilmeye ihtiyaç duyuyor” diyor.