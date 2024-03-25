Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı

Fransız ve İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma, bu mavi hapın erkeklerin daha uzun yaşamasına katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

40 yıl süren bir veri analizinde, "sildenafil" içeren Viagra reçetesi alan erkeklerde ölüm riskinin %15 daha düşük olduğu tespit edildi.

Bu bulgu, Londra'daki araştırmacıların, Viagra ve benzeri erektil disfonksiyon ilaçlarının Alzheimer hastalığı riskini %18 azaltabileceğini keşfetmelerinin ardından geldi.

İngiltere'de EPITERNA tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, Birleşik Krallık Biobank verilerinden yarım milyon İngiliz vatandaşının sağlık kayıtlarını inceleyerek 400'den fazla ilacın etkilerini değerlendirdi.

Bu ilaçlar arasında amoksisilin, simvastatin ve morfin gibi isimler bulunuyor ve çoğunun yaşam süresi üzerinde olumsuz etkileri olduğu ortaya çıktı.

Morfin kullanımının ölüm riskini %456 artırdığı bulunurken, araştırmacılar bunun ilacın hedeflediği hastalığın ciddiyetinden kaynaklanabileceğini belirtiyorlar.

Sildenafil'in ise olumlu etkileri olduğu görüldü, fakat araştırmacılar bu etkinin altında yatan sebepler konusunda kesin bilgilere sahip değiller.

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşları 37 ile 73 arasında değişiyor ve tedavi gören hastaların %54'ü kadın.

Sildenafil, erektil disfonksiyon tedavisinin yanı sıra, hem erkeklere hem de kadınlara pulmoner hipertansiyon - kalbin akciğerlere kan pompalamak için ekstra çaba sarf etmesi gereken bir durum - tedavisinde de kullanılıyor.