Vicdansızlar! Depremzede öğretmeni 85 bin lira dolandırdılar

Merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde ikamet eden öğretmen Aykut Turan Özdemir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ailesiyle beraber kalabileceği bir karavan almak istedi.

Sosyal medyadan gördüğü ilan sonrası satıcı ile iletişime geçen Özdemir, 85 bin lira ödeme yaptı ancak karavanı alamadı.

Mağdur olduğunu anlatan Aykut Turan Özdemir, “Deprem sonrası sıkıntılardan kurtulabilmek için barınma, yıkanma ve diğer ihtiyaçlardan kurtulmak adına karavan sipariş ettik ve dolandırıldık. Gerekli adli işlemleri başlatıp savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. 85 bin lira direkt para gönderdim ve karşımda şu anda bir muhatap göremiyorum. Önce sosyal medyada tanıştık ve siparişi verdik 'içindeki şunlar olacak ve şu tarihte teslim edilecek' diye ama teslim edilmedi, vaat edilenler gerçekleşmedi” dedi.