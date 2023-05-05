Depremde ailesini kaybeden Adıyamanlı genç isyan etti. Ölüme terk ettiler abi. Yaşattıklarını yaşamadan hiçbiri can vermesin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen deprem bölgesinde işler hiç de iyi gitmiyor. Enkazların altında halen aile fertlerinin cansız bedenlerinin çıkarılmasını bekleyen insanlar var. Adıyaman'da mikrofonlara konuşan genç yaşadıklarına böyle isyan etti.

Depremde ailesini kaybeden Adıyamanlı genç isyan etti. Ölüme terk ettiler abi. Yaşattıklarını yaşamadan hiçbiri can vermesin

Ardı ardına yaşanan iki büyük deprem sonrasında 11 il etkilenmiş ve 50 binin üzerinde vatandaşımız bu korkunç felakette can vermişti.

Yaşananların acısı halen sıcaklığını korumaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti.

Videoda, İzmir'den topladığı yardımlarla Adıyaman'daki ailesinin yanına deprem bölgesine gelen genç, arama kurtarma ekiplerinden daha çabuk nasıl gelebildiğini sorguladı.

Deprem anında resmi kurumların yavaşlığına tepki gösteren ve bu yüzden aile fertlerinin öldüğünü söyleyen ve tepkisi gözyaşları içinde dile getiren genç şunları söyledi:

“Ben İzmir’den nasıl daha önce gelebiliyorum ya? Ölüme terk ettiler abi. Yaşattıklarını yaşamadan hiçbiri can vermesin"

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