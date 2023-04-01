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Vicdansızlık sınır tanımıyor: Yavru köpek ağzı bağlı poşete konularak yol kenarına atıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Turgutreis Mahallesi’nde ağzı bağlı üç çöp poşetine konulan yavru köpek, yol kenarına atıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 00:00
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Vicdansızlık sınır tanımıyor: Yavru köpek ağzı bağlı poşete konularak yol kenarına atıldı

Vicdansızlık sınır tanımıyor: Yavru köpek ağzı bağlı poşete konularak yol kenarına atıldı
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Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, olayın tesadüf sonucu fark etti ve köpeği kurtardı.

Yürek sızlatan manzarayla karşılaşan Güvençli, köpeği bakımevine getirdi.

Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı İnci Kutay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeğin ağzının bağlı olduğunu ve üç kalın çöp poşetine konulduğunu belirtti.

Kutay, olayın ahlaksızlık, arsızlık, utanmazlık, vicdansızlık ve haysiyetsizlik olduğunu vurguladı.

İnci Kutay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahlak, ar, haya, utanma, vicdan, haysiyet yoksunu bir şahıs tarafından Turgutreis Bakımevi yoluna ağzı bağlı üç kalın çöp poşeti içinde atılan yavru köpek tamamen tesadüf neticesi bulundu. Bakımevleri Sorumlusu Fırat Güvençli, bugün mesai bitimi çıkmış, araba kullanırken gelen telefon üzerine rahat konuşabilmek için arabayı kenara çekiyor. O sırada da otların, bitkilerin arasında kımıldayan poşeti görüyor. Arabadan inip poşete doğru yürürken ağlama sesini duyunca hemen yaklaşıp, poşetleri kesip, yavruyu çıkartıp, kurtarıyor. Minik yavru şimdi Turgutreis Bakımevi’nde” dedi.

 

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