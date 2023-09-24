Kafası janta sıkışan köpeğin kurtarılma anı saniye saniye kamerada

Malatya’da yavru bir köpeğin kafası lastik jantına sıkıştı. Can çekişen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Anne köpek ise yavrusu kurtarılana kadar bölgede bekledi.

KAYNAK: DHA
Kafası janta sıkışan köpeğin kurtarılma anı saniye saniye kamerada

Malatya'da, kafası lastik jantına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Anne köpek, yavrusu kurtarılana kadar bölgede bekledi.

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Olay, sabah saatlerinde Çolakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yavru köpeğin kafası lastik jantına sıkıştı. Köpeğin sesini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bir süre köpeği kurtarmaya çalıştı. Bu sırada köpeğin annesi de bölgeden ayrılmadı. İtfaiye ekibi, yavru köpeği jantı spiral ile kestikten sonra kurtardı. Yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı.

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