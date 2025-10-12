Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için elemeler tüm hızıyla devam ediyor. CONCACAF Elemeleri’nde Curaçao, dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

DICK ADVOCAAT'IN TAKIMI GRUP LİDERİ

Bir dönem Fenerbahçe’de görev yapan Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Curacao Milli Takımı, 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlike 7 puan toplayıp grubunda ilk sırada yer alıyor.

Gruptaki ilk maçında Trinidad Tobago ile golsüz berabere kalan Dick Advocat’ın ekibi, sonrasında Bermuda ve Jamaika’yı mağlup edip üst üste iki galibiyet elde etti.

Curaçao, gruptaki son 3 maçı öncesinde avantajlı konumda yer alırken sırasıyla Trinad ve Tobago, Bermuda ve Jamaika ile karşı karşıya gelecek.

CURAÇAO TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLİR

Daha önce Dünya Kupası’ndaki hiçbir turnuvada yer almayan Curaçao, grubunu ilk sırada bitirmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. Curaçao grubunu ikinci sırada tamamlarsa play-off oynayacak.