Videodaki bebeğin oyuncak olduğunu söylersek...

Gerçek bir bebek gibi hareketler ediyor, ışıkta gözlerini kısıyor, tepki veriyor ama gerçek bir bebek değil. Oyuncak...

Videodaki bebeğin oyuncak olduğunu söylersek...

Japonlar bunu da yaptı. Gerçek bir bebek gibi hareketler ediyor, ışıkta gözlerini kısıyor, tepki veriyor ama gerçek bir bebek değil. Oyuncak...

Sevimli gözükse de bir süre sonra ürkütücü değil mi?

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