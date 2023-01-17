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Vietnam Devlet Başkanı Phuc görevinden istifa etti

Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, iktidar partisinin kendisine yönelik yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine bugün görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:51
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Vietnam Devlet Başkanı Phuc görevinden istifa etti

Vietnam Devlet Başkanı Phuc görevinden istifa etti
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Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, bir süredir iktidardaki Komünist Partisi tarafından yolsuzluk ve görevi kötüye kullanması iddiaları ile eleştirilmesinin ardından bugün partisinden ve devlet başkanlığından istifa etti.

İktidardaki Komünist Partisi tarafından Phuc’un istifasının kabul edilip edilmediğine dair bir açıklama yapılmazken, yeni devlet başkanının kim olacağı henüz bilinmiyor.

Vietnam Anayasasına göre, Ulusal Meclis yeni bir lideri oylayana kadar Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan vekaleten görevi devralacak.

2016-2021 yılları arasında ülkede başbakanlık yapan 68 yaşındaki Phuc, Nisan 2021’de Ulusal Meclis tarafından devlet başkanı seçilmiş ve bu tarihten itibaren ağırlıklı olarak törensel aktivitelere katıldım gösteriyordu. Phuc'un hükümeti yönettiği dönemde emrinde çalışan 2 başbakan yardımcısının Ocak ayında yolsuzluk iddiaları ile görevden alınmasının ardından Phuc'un istifasına ilişkin yaygın spekülasyonlar bir süredir devam ediyordu. (AA)

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