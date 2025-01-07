Vietnam'dan dijital diplomasi atağı

Vietnam, geleneksel bambu diplomasisini dijital boyuta taşıyarak teknoloji dünyasında benzersiz bir konum elde etmeyi hedefliyor. Dijital bambu diplomasisi, esneklik ve uyum yeteneğini modern dijital stratejilerle birleştirerek, ülkeyi teknoloji tedarik zincirlerinin merkezi haline getiriyor.

Google, Çin yerine Vietnam’da Pixel akıllı telefonlarının üretimine başladı. Qualcomm gibi yarı iletken devleri araştırma ve geliştirme merkezlerini Vietnam’a taşırken, Intel ise 3,3 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamleler, ABD-Çin arasındaki teknolojik ayrışmanın bir sonucu olarak Vietnam’ın teknoloji sahnesindeki yükselişini gözler önüne seriyor.

Vietnam'da internet denetimi artıyor

DİPLOMASİ VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMA NOKTASI

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, 28 Kasım 2024 tarihinde yeni atanan büyükelçilerin katılımıyla dijital diplomasiyi merkeze alan bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, dijitalleşmenin Vietnam’ın dış politikasında oynadığı kritik role vurgu yapıldı. Başbakan Pham Minh Chinh ise Aralık ayında düzenlenen yıllık diplomatlar toplantısında yapay zeka, büyük veri, blok zinciri ve bulut teknolojisi gibi sektörlerin diplomasi ile desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dijital diplomasi, Vietnam’ın teknoloji yatırımlarını artırmasında ve bölgesel iş birliklerini güçlendirmesinde anahtar rol oynuyor. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP) gibi anlaşmalar, ülkenin teknoloji önceliklerini destekleyen platformlar olarak öne çıkıyor.

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HANOİ SİBER SUÇLAR KONVANSİYONU: YENİ BİR DÖNEM

2025 yılında Hanoi’de imzalanması planlanan BM Siber Suçlar Konvansiyonu, Vietnam’ın dijital alandaki etkisini pekiştirecek. Bu konvansiyon, sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de Vietnam’ın teknolojik liderliğini göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

Vietnam’ın dijital diplomasi stratejisi, ülkenin sadece Asya’nın değil, dünya teknoloji haritasının yeniden şekillenmesinde aktif bir rol oynayacağını işaret ediyor. Asya’nın yükselen yıldızı Vietnam, dijital dönüşüm ve diplomasi arasındaki bağları güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

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