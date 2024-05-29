Villa Vagonu Muğla ve Antalya’da villa kiralamanın avantajlarını anlattı

Tatil sezonu yaklaşırken yılın yorgunluğunu en verimli şekilde atmak isteyenler Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Bölgelerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından derlenen verilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’yi yaklaşık 49 milyon 209 bin yabancı turist ziyaret etti. Bu rakamın yaklaşık %37’sini, 18 milyondan fazla yabancı turist ziyareti kabul eden Antalya ve Muğla oluşturuyor. Turizmin gözdesi iki şehir, iç göçten de nasibini alıyor. 2023’te Antalya 118 binin üstünde, Muğla ise 64 bine yakın iç göç aldı. Geniş portföyüyle dikkat çeken villa kiralama platformu Villa Vagonu Genel Müdürü Mustafa Yalçın, kiralık villa talebinin yüksek olduğu Muğla ve Antalya'da güvenilir villa kiralamanın avantajlarını anlattı.

Türkiye’nin doğal güzellikleriyle, deniziyle, tarihi yapısıyla tatilcilere eşsiz ve unutulmaz tatil imkanları sağladığını belirten Mustafa Yalçın, “Türkiye tam bir turizm cenneti. Hem yerli hem de yabancı turistlerimizin doya doya tatil yapmaları için Muğla ve Antalya kiralık villa seçeneklerinde internet sitemiz üzerinden geniş bir yelpaze sunuyoruz. Lüksün, konforun ve rahatlığın ön planda tutulduğu kiralık villa konaklamaları, modern olanaklarla donatılmış, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanlar için ideal” dedi.

“DENİZ, KUM VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARMAK İSTEYENLER MUĞLA’DA VİLLA KİRALIYOR”

Muğla'nın Fethiye, Ölüdeniz, Ovacık, Kayaköy ve birçok bölgesinde tatilcilere eşsiz villa kiralama seçenekleri sunulduğunu dile getiren Villa Vagonu Genel Müdürü Mustafa Yalçın, “Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Fethiye’de villa kiralamalarımızda sunduğumuz jakuzili, saunalı ve müstakil havuzlu villa seçeneklerimiz misafirlerimizden tam not alıyor. Dünyaca ünlü plajlara yakın konumda bulunan Fethiye’deki kiralık villalar, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilciler için mükemmel bir tercih oluyor. Ölüdeniz’deki kiralık villalar da geniş aileler ve arkadaş grupları için ideal konaklama olanağı sunuyor” şeklinde konuştu.

“KORUNAKLI HAVUZLU KİRALIK VİLLALAR SAKİN BİR TATİL ARAYANLAR İÇİN İDEAL”

Eşsiz deniz manzarası ve tarihi dokusuyla öne çıkan Kalkan’da lüks kiralık villaların tatilcilerin gözdesi olduğunu belirten Mustafa Yalçın, “Portföyümüzde bulunan villa seçenekleri hem modern olanaklar hem de muhteşem manzaraları ile tatilcileri cezbediyor. Sakin ve huzurlu bir tatil arayanlara Kaş, Kalkan ve Fethiye’de villa kiralamalarını öneriyoruz. Kalkan ve Fethiye bölgelerinde, korunaklı havuz alanları ve özel bahçeleri ile mahremiyete önem veren tatilciler için mükemmel kiralık villa seçenekleri mevcut” ifadelerinde bulundu.

“TATİLCİLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ ANTALYA’DA VİLLA KİRALAMALARINDA LÜKS SEÇENEKLER SUNUYORUZ”

“Antalya, tarihi ve doğal güzellikleri ile tatilcilerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor” diyen Mustafa Yalçın “Villa Vagonu olarak, özellikle Fethiye, Kaş ve Kalkan bölgelerinde sunduğumuz lüks kiralık villa seçenekleri ile dikkat çekiyoruz. Denizle iç içe, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Kaş bölgesinde bulunan villa seçeneklerimiz denize sıfır, muhafazakâr, balayı ve geniş gruplar için uygun. Kaş’ın tarihi mekanlarına ve doğal güzelliklerine yakın konumda bulunan bu villalar, tatilcilerin bölgeyi keşfetmesine olanak tanıyor. Doğa sporları ve sualtı faaliyetleri ile ünlü Fethiye bölgesinde yer alan Ovacık, Hisarönü ve Ölüdeniz’deki konforlu ve lüks villalar ise tatilcilerin beklentilerini karşılıyor. Bu bölgedeki villalar aynı zamanda modern donanımları ve geniş bahçe alanlarıyla da öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Antalya ve Muğla’da villa kiralamak isteyenler için her bütçeye uygun alternatifler var”

Pandemide insanların kişiye özel alanlarda, kaostan uzak konaklamanın keyfini aldığını dikkat çeken Villa Vagonu Genel Müdürü Mustafa Yalçın sözlerini şöyle tamamladı: “İnternet sitemiz üzerinden farklı bölgelerdeki onlarca kiralık villamızla kişiye özel lüks ve konforu bir arada sunuyoruz. Özel havuzdan jakuzi ve saunaya, geniş bahçelerden huzurlu sakin tatile kadar ihtiyaç duyulan her seçenek geniş ürün yelpazemizde yer alıyor. Her bütçeye uygun Antalya ve Muğla villa kiralama seçeneğimiz bulunuyor.”