Vincenzo Montella hayalindeki yıldızı açıkladı: Mauro Icardi'yi isterdim

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, önemli açıklamalar yaptı.

Tivibu Spor’a konuşan İtalyan teknik adam Euro 2024’e değindi.

Montella, “EURO 2024’te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum. Harika bir birliktelik vardı, daha ileri gidebilirdik. Hollanda maçındaki ikinci gol derin bir şekilde hepimizi üzdü.” açıklamasını yaptı.

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"KEREM'İN KAFASI RAHAT DEĞİLDİ"

“Türk yüreğinin arkasında azim, cesaret, istek ve mücadele ruhu vardır. Bizim futbolcularımızda bu var. Bu hissetmek, hissettirebilmek beni gururlandırıyor.” yorumunu yapan Montella, Kerem Aktürkoğlu için de “Kerem Aktürkoğlu’nun geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz. Benfica’ya imza atması için izin verdik ve milli takımdan önce bunu gerçekleştirdi. Onlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz.” diye konuştu.

"ICARDI’Yİ İSTERDİM"

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kendisine yöneltilen; "Milli Takıma ligdeki yabancılardan hangisini istediği" yönündeki soruya, “Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim.” yanıtını verdi.