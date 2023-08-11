VIP dilenci dilenmeye özel aracıyla gitti

Aldığı maaş enflasyona yenilen çalışan toplu ulaşıma gelen zamlardan sonra yol parasını düşünürken VIP dilenci dilenmeye özel şoförü ile gitti.

VIP dilenci dilenmeye özel aracıyla gitti

İstanbul Seyrantepe’de bir araç, dilencileri dilenecekleri yerlere bırakırken görüntülendi. Bir dilenciyi ve yanındaki çocuğu, dilenmesi için FSM yolu üzerindeki otobana bırakan sürücü, dilencinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

O görüntüleri cep telefonuna kaydeden bir sürücü videoyu sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

OTOBANA DİLENMESİ İÇİN BIRAKTI

FSM yolu üzerindeki otobana dilenmesi için bir kadın ve bir çocuğu indiren sürücü olay yerinden uzaklaşırken, kadın ve çocuk otobandaki emniyet şeridine oturarak dilenmeye başladı.

Kendi hayatını ve yanındaki çocuğun hayatını hiç düşünmeden emniyet şeridinde dilenmeye başlayan kadın, sürücülerin de hayatını tehlikeye attı.

O anlar sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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