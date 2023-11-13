Virajı alamayan otomobil duvara çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil, virajı alamayarak bir iş yerinin duvarına çarpıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler'in oğlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.