Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü

Kaynak: İHA
Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü
Kartal'da seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, iddiaya göre Kadıköy yönünde seyretmekte olan 34 BED 436 plakalı otomobil yoldaki virajı dönemeyince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonucunda 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Son Haberler
Havalimanlarında otopark ücretine yüzde 148 zam. İşte yeni otopark ücretleri Gündem
Havalimanlarında otopark ücretine yüzde 148 zam. İşte yeni otopark ücretleri
Seçmen listeleri bugün askıya çıkacak, işte itiraz için son tarih Gündem
Seçmen listeleri bugün askıya çıkacak, işte itiraz için son tarih
Arjantin'de mahkeme Milei hükümetinin çalışma reformu yasasını askıya aldı Dünya
Arjantin'de mahkeme Milei hükümetinin çalışma reformu yasasını askıya aldı
Bakan açıkladı. Yasadışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı Gündem
Bakan açıkladı. Yasadışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı
İskandinavya'yı aşırı soğuklar esir aldı. Rekor üstüne rekor kırıldı Dünya
İskandinavya'yı aşırı soğuklar esir aldı. Rekor üstüne rekor kırıldı
Seyir halindeki minibüs yanarak kül oldu Gündem
Seyir halindeki minibüs yanarak kül oldu