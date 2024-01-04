Virajı alamayan otomobil takla atıp ters döndü

İstanbul'un Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, iddiaya göre Kadıköy yönünde seyretmekte olan 34 BED 436 plakalı otomobil yoldaki virajı dönemeyince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonucunda 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

