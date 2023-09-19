Virajı alamayan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza; öğle saatlerinde, Almus ilçesinin Çevreli beldesi Teknecik köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas'ın Yusufoğlan köyünden Almus istikametine giden H.K. idaresindeki 58 NP0 031 plakalı traktör, virajda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yanında bulunan arkadaşı İbrahim Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan R.Ç. (63), sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kalendar'ın ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

