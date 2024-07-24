Visa’nın çeyrek gelirleri beklentilerin altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Visa’nın çeyrek gelirleri beklentilerin altında kaldı

Dijital ödemeler alanında dünyanın en büyük şirketlerinden Visa'nın üçüncü çeyrekteki gelir artışı 2020 yılından bu yana ilk kez Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı.

Visa mali yılının üçüncü çeyreğinde Wall Street beklentilerinin altında bir gelir büyümesi kaydetti.

Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketici harcamalarını sınırlaması Visa’nın gelirlerinin Wall Street hedeflerinin gerisinde kalmasına neden oldu.

Visa’nın 8,90 milyar dolarlık üç aylık net geliri, analistlerin 8,92 milyar dolarlık tahminlerinin altında gerçekleşti.

Visa’nın ödeme hacmi bu çeyrekte sabit dolar bazında %7 artış gösterirken, Avrupa’daki işlemler hariç sınır ötesi hacimler %14 artışla güçlü uluslararası seyahat talebini ifade etti.

Şirket, 30 Eylül’de sona eren dördüncü çeyrek için, 2023’te bildirilen %10,6’ya oranla “düşük çift haneli” oranlarda net gelir büyümesi tahmin ediliyor. Şirket ayrıca yıllık kâr ve gelir artışı tahminlerini de teyit etti.

Visa, üçüncü çeyrekte beklentilere paralel şekilde düzeltilmiş bazda hisse başına 2,42 dolar elde etti.

Finans Direktörü Chris Suh analistlere yaptığı açıklamada, “ABD’de yüksek harcama yapan tüketici segmentindeki büyüme önceki çeyreklere kıyasla sabit kalırken, düşük harcama yapan tüketici segmentinde hafif bir ılımlılık gördük” değerlendirmesinde bulundu.

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