Vitamin deposunu yiyen 100 yaşını görüyor. Demeti 30 liradan satılıyor

Doğada pek çok şifalı bitki vardır. Bu bitkilerin sağlığımıza olan katkıları özellikle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Bu bitkilerden bir tanesi de hastalık tanımayan ve yüz yaşına kadar sağlıklı kalan insanların sırrıdır.

İşte yiyenleri sağlam bir çınar gibi yapan, Türkiye'nin her yerinde sevilen pazının faydaları…

KANSIZLIĞA VE DEMİR EKSİKLİĞİNE SON

Pazı, demir ve D vitamini bakımından zengin bir besindir. Pazıyı haftada üç kere tüketmek kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Pazı, 100 gramında yaklaşık 3.00 mg demir içerir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur.

Pazı, demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri de giderir. Pazı ile birlikte daha enerjik, sağlıklı ve canlı bir yaşam mümkündür.

C, D, A VE K VİTAMİNİ KAYNAĞI

Pazı, çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Pazıyı düzenli olarak tüketmek vitamin eksikliğini önler. Pazı, en sağlıklı ve faydalı sebzelerden biri olarak kabul edilir. Pazıyı düzenli olarak tüketenler C, D, A ve K vitaminlerinin yanında magnezyum gibi vücut için gerekli olan maddeleri de alırlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİYOR

Pazı, lifli bir yapıya sahiptir ve sindirimi kolaylaştırır. Pazı, midede oluşan şişkinlik ve gaz problemlerini de çözer. Pazı, bağırsak sağlığını da destekler ve kabızlığı önler. Pazı, boşaltım sistemine de faydalıdır ve bağırsaklarda yaşanan sıkıntıları giderir. Pazı, gaz yapmayan bir besin olduğu için emziren anneler de doktor tavsiyesi ile rahatlıkla tüketebilirler.

KALP KRİZİNE KARŞI KORUYOR

Pazı, kalp ve damar hastalıkları riskini de azaltır. Roka, fesleğen gibi besinler gibi pazı da nitrat açısından zengindir ve sağlıklı besinler arasında sayılır. Pazı, kanın pıhtılaşmasını da önler ve kalp krizi veya felç gibi ani durumların oluşmasını engeller.

BASURA KARŞI ETKİLİ

Pazı, idrar söktürücü bir özelliğe sahiptir ve enfeksiyonların atılmasına yardımcı olur. Ayrıca pazı, basur, hemoroit gibi rahatsızlıkları olan kişilere de tavsiye edilir.

DİYABET HASTALARINA DA FAYDALI

Pazı, kan şekerini düzenleyen siringik asit ve lifler içerir ve diyabet hastalarına iyi gelir. Pazı, diyabet riski olan kişilerin de bu riski azaltmasına katkıda bulunur. Pazı, kan şekerinin yükselmesini de önler.

Her besinde olduğu gibi pazı tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekir. Ayrıca hamilelerin, kronik hastaların ve alerjisi olan kişilerin bu bitkiyi tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir.