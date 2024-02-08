Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor

Alıç, yemişen ya da akdiken olarak da tanınan bir meyve türüdür. Meyvesi hafif ekşi bir lezzete sahiptir ve görüntü olarak muşmulaya benzer. Bazı yerlerde muşmula olarak da adlandırılır.

Alıç, kışın yaprağını döken bir çalıdır. Kuzey yarım kürede 50, Türkiye’de ise 17 çeşidi vardır. Alıç aşılanarak elma veya armut elde edilebilir. Alıç, Kuzey Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’ya has bir bitkidir ve antioksidan bakımından zengindir.

Alıç ağacı, 7 metreye kadar uzayabilen, beyaz çiçekli ve dikenli bir bitkidir. Alıç meyvesi ile alıç turşusu, alıç çayı, alıç reçeli ve alıç marmelatı yapılabilir.

FAYDALARI

Alıç, sağlığa pek çok faydası olan bir meyvedir. Taze meyvesi bulunmayan zamanlarda alıç hapı, alıç tableti veya alıç ekstraktı kullanılabilir. Alıç meyvesi, ekim ve kasım aylarında toplanır ve alıç macunu olarak kahvaltılarda tüketilir.

Alıç fidanı, çiçekleri ve meyvesi flavon, şekerler, eter yağı, organik asitler, saponin ve vitaminler gibi antioksidan maddeler içerir. Alıç, kalp ve damar sağlığını koruyan ve destekleyen bir meyvedir. Demir, magnezyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum mineralleri açısından yüksektir. Ayrıca C vitamini bakımından da çok zengindir.

Alıç, eskiden ilaç olarak kullanılan bir meyvedir. Bugün de birçok ilacın yapımında alıç kullanılmaktadır. Alıç ağacı çiçekleri, eski Romalılar ve Yunanlılar tarafından neşe ve mutluluk simgesi olarak görülürdü. Alıç ağacı çiçekleri, nisan ve haziran ayları arasında taze olarak bulunabilir. Kurutulmuş alıç çiçekleri ise aktarlarda satılır. Taze alıç meyvesi, kırmızı ve sarı renklerdedir ve eylül ve ekim aylarında pazarlarda satılır. Hem kilo ile hem de ipe dizilmiş şekilde alınabilir.

Alıç, damarları genişleterek kanın kalpten daha rahat akmasını sağlar ve kalbin iş yükünü azaltır. Kalp krizi riskini azaltır ve damar sertliğine karşı korur. Kalp ritmini düzenler. Alıç, sinir sistemini yatıştırır ve sinirsel kaynaklı çarpıntı gibi sorunlarda faydalıdır. Alıç, beyne giden damarları açarak kan dolaşımını arttırır. Alıç, uykusuzluğu giderir. Alıç, tansiyonu düşürür ve yüksek tansiyon hastalarına tavsiye edilir. Alıç, mideyi rahatlatır. Alıç, idrar söktürür ve cinsel gücü arttırır.