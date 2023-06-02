Vivo V29 5G modeli tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo’nun V29 5G modelin özellikleri ve fiyatı duyuruldu.

Vivo V29 5G modeli tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Vivo V29 Lite 5G modeli tanıtıldı. Vivo V29 Lite 5G şu anda ön satışa sunuldu ve 15 Haziran’da satışa çıkması planlanıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 386 dolar olarak açıklandı.

Vivo V29 Lite 5G’de 6.78 inç 120 Hz yenileme ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan AMOLED bir panel yer alıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama mevcut. Aynı zamanda bu noktada kullanıcılara 8 GB sanal RAM imkanı sunuluyor.

Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 64 Megapiksel ana, 2 Megapiksel bokeh lens ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

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