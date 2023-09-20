Vivo V29 5G'nin Star Işığı özelliği nedir?

Vivo’nun amiral gemisi olan Vivo V29 5G, 19.999 TL'den satışa sunulmaya başladı.

Vivo’nun bu telefonda kullandığı Star Işığı (Aura Light) özelliği adı sebebiyle merak oluşturmaya başladı.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Vivo V29 5G’nin arkasında halka şeklinde led ışığa yer veriliyor. Bu ışık, loş ortamlardaki çekimlerde daha aydınlık, daha doğal fotoğraf ve videolar çekilmesine yardımcı oluyor. Star Işığı, sıradan flaşlara göre dokuz kat daha fazla ışık sağlıyor. Özel teknolojiler sayesinde profesyonel stüdyodakilere benzer ışık yumuşaklığı elde ediliyor.

VİVO V29 5G ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

RAM: 8+12GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS

8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm

Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

İşletim sistemi: Android 13

Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm

Ağırlık: 186 gram

Fiyat: 19.999 TL