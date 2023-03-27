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Vivo X Fold 2'nin teknik özellikleri belli oldu

Vivo, yeni katlanabilir telefonu için çalışmalar tamamlandı. Vivo X Fold 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:04
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Vivo X Fold 2'nin özellikleri sızdı

Vivo X Fold 2'nin teknik özellikleri belli oldu
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Çin merkezli bir tüketici elektroniği şirketi olan Vivo'nun X Fold 2'nin teknik özellikleri belli oldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Yeni model, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. 4nm teknolojisi ile üretilen işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Adreno 740 mevcut olarak tanımlandı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIZDI

Cihazın 8 inç boyuta ve 2K çözünürlüğe sahip ekran ile tanıtılacağı belirtiliyor. Vivo, X Fold 2 modelinde 120Hz ekran tazeleme hızına sahip E6 AMOLED panele yer verecek. Cihazda ekran altı parmak izi okuyucunun da yer alacağını belirtildi.

Üçlü kamera dizilime sahip olacağı belirtilen modelde 50 Megapiksel Sony IMX866 sensörlü ana kamera, 12 Megapiksel Sony IMS633 sensörlü ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel Sony IMX633 sensörlü telefoto kamera kullanılacak. Öz çekim kamerasının detayları henüz bilinmiyor.

Vivo X Fold 2, Android 13 tabanlı OriginOS arayüzüyle satışa sunulacak. Bununla birlikte cihaz, 120W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.800 mAh batarya ile tanıtılacak.

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