Vivo 27 Pro’nun özellikleri açıklandı. İşte fiyatı

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Vivo, Vivo V27 serisini tanıttı.Vivo V27 Pro modelinin ön panelinde 120 Hz yenileme hızına sahip, Full HD+ çözünürlüklü 6.78 inç AMOLED ekran bulunuyor. Ön panelde serinin fark yaratan unsuru olan üst düzey bir özçekim kamerası yer alıyor.

Ön tarafta ortalanmış şekilde yerleştirilen otomatik odaklama destekli 50 megapiksellik sensör bulunuyor.

Öte yandan modelin arka panelinde ise alt alta sıralanmış üçlü kamera dizilimi bulunuyor. 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX766V ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro sensör eşlik ediyor. Seri, “Süper Gece Çekimi” ve “Hibrit Görüntü Sabitleme” gibi özelliklere sahip.

FİYAT

Tanıtılan Vivo modeli, kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çıkacak.

4600 mAh bataryadan beslenen model, 66W hızlı şarj desteğine sahip. Son olarak model, 440 eurodan başlayan fiyat seçenekleriyle sahne alacak.