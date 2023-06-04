Viyana’da Esmaü'l Hüsna sergisi sanatseverlerle buluştu

Avusturyalı sanatçı Hajrudin Diman'ın "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı.

Viyana’da Esmaü'l Hüsna sergisi sanatseverlerle buluştu

AA

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki YEE'nin sergi ve konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Allah'ın isimlerinin yer aldığı "Altın Kodlar" isimli sergi açıldı.

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Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin, sadece klasik ve modern sanat anlayışlarının birleştiği eserlerden oluşmadığını, sanatçı duyarlılığıyla teknolojik imkanlara da atıfta bulunduğunu anlattı.

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Yorulmaz, "Kodlarla yaşadığımız, QR kodlarla banka ödemelerini yaptığımız, bilgilendirmelere eriştiğimiz bir zamanda hayatımıza yön veren altın kodları Diman bizlere sunuyor. Belki bu altın kodları çözersek hayatımızdaki belli değişikliklerin de kapısını aralayabiliriz." dedi.

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Boşnak sanatçı Diman da İslam'ın huzur dini olduğuna işaret ederek, bir sanatçı olarak bu huzur atmosferinde gözlemlediği her şeyde Yaradan'a yönlendiren işaretler bulduğunu söyledi.

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Diman, Allah'ın 99 isminin yer aldığı bugünkü sergide, görsel unsurlarla "Allah’ı zikretmeye çalıştığını" ifade etti.

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