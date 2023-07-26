Vize vaadiyle depremzede ve öğrencileri dolandıran 25 kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin 21 Temmuz'da İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği operasyonlarda, vize başvurusu yapan kişileri dolandırdıkları iddia edilen 76 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 51’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin, depremzedeler ve Erasmus öğrencileri de dahil olmak üzere 2 bin 12 kişiden "Vize İşlem Ücreti" adı altında yaklaşık 100 milyon lira aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, yetkili vize firmalarının isimlerini kullanarak kurdukları çağrı merkezleriyle mağdurları kandırdıkları belirlendi.