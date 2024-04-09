Vodafone Her Şey Yanımda’dan bayram kampanyası

Türkiye’nin dijitalleşmesinde faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda’da Ramazan Bayramı’na özel kampanya düzenliyor.

Toplam 14 kategoride bini aşkın mağaza tarafından 5 milyonu aşkın ürünün sunulduğu Vodafone Her Şey Yanımda’da 12 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında elektronik ihtiyaçlar, en şık bayramlıklar, bayram ikramlıkları ve kişisel bakım ihtiyaçları kategorilerinde özel indirimler sunuluyor.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Vodafone Her Şey Yanımda’da müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Yeni kampanyamızda müşterilerimizin Ramazan Bayramı heyecanına ortak oluyoruz.”

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE ÖZEL İNDİRİMLER

Elektronik İhtiyaçlar kategorisinde airfryer, kulaklık, dikey süpürgeler, pratik mutfak ürünleri gibi ürün gruplarında sınırlı sayıda ürün uygun fiyatlarla sunuluyor.

En Şık Bayramlıklar kategorisinde Lufian markalı ürünlerde %10, Defacto markalı ürünlerde %50’ye varan, Mavi markalı ürünlerde %40 indirim sunulurken; Muggo markalı ayakkabılarda ve seçili saat ve gözlüklerde 2 Al 1 Öde kampanyası düzenleniyor.

Kişisel Bakım İhtiyaçları kategorisinde, çeşitli parfümlerde ve elektronik kişisel bakım ürünlerinde bayrama özel fiyatlar uygulanıyor. Bayram İkramlıkları kategorisinde ise Kent marka şekerlemelerde ikinci ürün 1 TL’ye sunulurken, Züber ve Dardanel ürünlerinde %30, Jacobs ve Ofçay ürünlerinde ikinci üründe %25 indirim sağlanıyor.

ALIŞVERİŞLERDE EK FİNANSMAN VE VADELENDİRME İMKANI

Vodafone Her Şey Yanımda müşterileri, bayram indirimlerine ek olarak farklı kampanyalardan da yararlanabiliyor.

Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç 750 TL ve üzeri siparişlerinde haftada en fazla 2, ayda 8 kez yararlanabileceği haftalık 5 GB internet paketi kazanıyor. 200 TL ve üzeri alışverişlerde Kargo Bedava geçerli oluyor.

Diğer yandan, Fibabanka işbirliğiyle sunulan Alışgidiş Kredisi sayesinde alışveriş anında ek finansman ve vadelendirme çözümü sağlanıyor.

Müşteriler, kredi kartlarında limit yoksa dahi 36 aya kadar vadelerde alışverişlerini tamamlayabiliyor. Vodafone Her Şey Yanımda, Alışgidiş Kredisi lansmanına özel 10 bin TL’ye kadar alışverişlerde %0 faizle 6 aya varan taksitle ödeme imkânı ve yine lansmana özel 36 aya kadar tüm vadelerde Fibabanka’nın en avantajlı faiz oranlarını sunan tek platform konumunda bulunuyor.