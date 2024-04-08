Google trafik sorununu bitiriyor. Bu haber derin bir oh çektirecek

Google bir süredir Haritalar uygulamasıyla trafik çilesine son vermeye çalışıyor. Bu doğrultuda yeni özelliğini de devreye soktu.

Google trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik yeni bir önlem planı üzerinde çalıştığını duyururken, "Google Haritalar", uygulaması sayesinde sürücüler yoğun trafiğe girecekleri zaman araçlar için optimal bir hız önerecek ve trafik sıkışıklığı bu sayede azalacak.

Bir aracın hızını azaltması sonucu meydana gelen zincirleme yavaşlamalar sonrasında trafikte sıkışıklık yaşanmaktaydı. Google’ın bu hız önerisi, önündeki araçların hızına ve güvenli mesafelere dayanarak hesaplama yapmasıyla tüm sürücülerin bu önerilen hıza uyması durumunda, yoğun trafik sıkışıklığının önüne geçilebileceği aktarıldı.

UYGULAMADA HIZ GÖSTERGESİ OLACAK

Sürücülerin önerilen hıza uzun süre bakmalarını önlemek amacıyla Google Haritalar, farklı renklerle kodlanmış bir hız göstergesi yapacak. Bu doğrultuda yeşil renk hızlanabilmeyi, sarı renk yavaşlamak gerektiğini ve mavi renk ise doğru hızda ilerlemeyi sağlayacak.

Eğer bir sürücü bu öneriye uymaz ve çok yakın takip ettiği takdirde sıkışıklıklar yine oluşacak ancak bu özellik otomatik sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle daha işlevsel hale gelebileceği belirtildi.