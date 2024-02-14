TCMB yine TL depo alım ihalesi silahını çekti

17 yıl aradan sonra aralık ayında TL depo alım ihalesi gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine aynı silahı çekti.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, TL depo ihalesinin tamamının karşılandı. Belirtildi.

TCMB ihalede faiz oranını ise yüzde 45,00 olarak ilan etti.

TL DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.