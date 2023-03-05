Fenerbahçe taraftarının tezahüratı nedeniyle hakem anons yaptırdı

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 19. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geliyor.

Setlerde 2-0 önde olan Fenerbahçe'de taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle hakem oyunu durdurdu.

Anons yapılmasını isteyen hakem daha sonra oyunu devam ettirdi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadele saat 16.00’da başladı.

Geride kalan 18 maçta 13 galibiyet elde eden Kanarya, haftaya üçüncü sırada girdi. 17 maçta 10 galibiyeti bulunan Galatasaray HDI sigorta ise beşinci sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 18. haftasında karşılaştığı Ziraat Bankkart ekibine 3-2 mağlup olurken, rakibimiz Fenerbahçe HDI Sigorta ise deplasmanda Spor Toto ekibini 3-1 yendi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray olmuştu.