Voleybol maçının devre arasında yaşananlar güldürdü

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Voleybol maçının devre arasında yaşananlar güldürdü
Birbirine benzeyen insanları gösteren ekranda K-Pop idolü Jin'in yanında sırf Koreli olduğu için Chaby Han'ın gösterilmesi izleyenleri güldürdü.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bu akşam oynanan Vodafone Sultanlar Ligi Play-off final serisinin dördüncü maçının devre arasında yaşanan komik olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu. "Look Alike Cam" yani birbirine benzeyen insanların gösterildiği ekranda K-Pop grubu BTS'in üyelerinden biri olan Jin'in gösterilmesinin ardından, maçı izlemeye giden Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han'ın gösterilmesi izleyicileri güldürdü. 'Korelilerin birbirine olan benzerliği' söylemi üzerine yapılan bu espriye Chaby'nin verdiği tepki de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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