Volhynia Katliamı Anıtı sert tepkilerle karşılaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volhynia Katliamı Anıtı sert tepkilerle karşılaştı

Polonya halkı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukraynalıların gerçekleştirdiği Volhynia Katliamı'nın 81. yıl dönümünde dikilen anıt karşısında dehşete düştü.

Volhynia Katliamı'nın 81. yıl dönümü için dikilen on dört metrelik anıt, sahip olduğu görüntü ile büyük bir tepkiyle kaşılaştı.

On tonluk heykelin alt kısmında çitlere saplanmış kafalar ve yanan çocuklar fazlasıyla gerçekçi bir şekilde sergileniyor. Acı çeken yırtıcı hayvanın kanatlarında, seksen bir yıl önce Volhynia'da Polonyalı sivillere yönelik katliamın gerçekleştiği kasaba ve köylerin isimleri yer alıyor.

Heykel hakkında AFP'ye konuşan bir Polak "Bunun amacının hendekleri doldurmak, eski yaraları iyileştirmek olmadığı ilk bakışta anlaşılıyor. Siyah çelik kartalın gövdesinin ortasında, sanatçının bir dirgen üzerine saplanmış bir çocuğu veya tercihinize göre bir Ukraynalı zıpkını yerleştirdiği haç şeklinde bir görüntünün dehşet saçmaktan başka ve düşmanlığı körüklemekten başka ne amacı olabilir?" diye tepkisini gösterdi.

Hükümet yetkilileri gerekirse bir oylama yapılıp yeni bir heykel tasarlanabileceğini bildirdiler.

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