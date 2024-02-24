Volkan Demirel Konyaspor'a neden yenildiklerini anlattı

Hatayspor; Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından konuşan Volkan Demirel, böyle bir sonucu beklemediklerini söyledi.

Sözlerine, "Konyaspor'u tebrik ediyorum" diyerek başlayan Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 45 dakika istediklerini yapan taraf daha çok bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor, yaptığı değişikliklerle oyuna biraz daha baskılı ve şiddetli başladı. İkinci yarıda atılan uzun topları alamadık, oyun kurma isteğini de kaybettik. Böyle sonuçlanacağını beklemediğimiz bir maçtı. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Hatalardan ders çıkarıp neleri daha iyi yapabiliriz onlara bakarak önümüzdeki maça hazırlanacağız. Fazla söylenecek bir şey yok."