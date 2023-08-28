Volkan Demirel maç sonu sözleriyle herkesi şaşırttı

Editör: Fatma Demirkaya

Karşılaşmanın ardından Volkan Demirel takımın performansını ve beraberliği değerlendirirken çarpıcı bir itirafta bulundu.

Demirel, "Bu benim takımım değil. 4-5 aydır kurguladığım takım değil. İlla ki benim daha büyük hatalarım vardır ama hocalık yapan biri olmasa dahi mücadele, direnç gerekir.

Bu takımı ben kurdum. Transferler, kalması gerekenler, gitmesi gerekenleri ben söyledim.

Ancak kurguladığımız, planladığımız oyun bu değil. İvmeyi yukarı çıkartmak için çalışacağız.

Biz şansa bir puanı aldık. O yüzden Alanyaspor takımını tebrik etmek istiyorum" sözlerini söyledi.