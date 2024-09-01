Volkan Demirel Muslera'ya kalkan oldu

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray Adana Demirspor deplasmanından 5-1’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapmak üzere tv100 kanalında kameralar karşısına geçen Volkan Demirel Galatasaray’daki genel durum ve Muslera hakkında konuştu.

"DENGEYİ BOZDU"

Erden Timur’un ayrılığının Galatasaray’da dengeleri bozduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Galatasaray’da bir karışıklık var. Bence Erden Timur başkanın ayrılması Galatasaray’da dengeyi bozdu gibi. Dışarıdan gördüğüm bu. Fenerbahçe'de şu anda Erden Timur'un yaptığını Acun Ilıcalı yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"2 SENE DAHA ÜST SEVİYE OYNAR"

Volkan Demirel, Young Boys maçının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Muslera hakkında ise, "Geçen sene 50’ye yakın maç oynadı ama Galatasaray’ın kaç şampiyonluğu varsa bunlarda belki en büyük pay sahibi Muslera’dır. Kötü oynamış olabilir, hata yapmış olabilir. Muslera’nın Galatasaraylılarda kredisi vardır. Muslera, bence minimum 2 sene daha üst seviye oynar” dedi.

Okan Buruk olanları unutmadı. Muslera'ya ceza kapıda

Galatasaray'dan çok tartışılacak Muslera kararı