Volkan Demirel sorumluluğu üstüne aldı. Mağlubiyetin sebebini açıkladı

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirel, mağlubiyetin sebebini itiraf etti.

Volkan Demirel sorumluluğu üstüne aldı. Mağlubiyetin sebebini açıkladı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Demirel'in açıklamaları;

-Kendimi içeride eleştirdim. Ancak biz hocalar olarak bir planlama yapıyorsunuz. 10-15 gündür bu maçı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin içerideki maçlarda 1. alan baskısıyla topu kazanınca stoper bek arasına koşular atıp gol buluyorlar. Biz de buna karşı 5'li savunma yaptık. Seviye farkı çok fazla. Bu benim tercih hakkım. Bunu da tercih ettim. Benim fikrim tamamen. Sahaya uymadı. Bazen planlar tutmaz kötü hoca olursunuz, tutar iyi olursunuz. Sonra normal sisteme döndük. İlk yarıda da değişiklikler yapabilirdim ama oyuncularımı almak istemedim. İlk yarı bitince 3 hamle yaparak oyunu dengelemeye çalıştık. Dadashov'un ikinci yarı başında pozisyonu var, olsa belki farklı olabilir, belki de olmazdı. Yine de ikinci yarı oyundan memnunum. 8 haftadır iyi giden bir sistem vardı, niye değiştirdin denebilir ama tamamen benim hatam. Futbolcular da insan, robot değil, hata yapabilirler. En büyük hata benim. Futbolcularıma da söyledim, haftaya tekrar maçımız var, bugünü unutun. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bir sistem hatası oldu.

-Ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 3'lü, 4'lü, 5'li bu benim seçimim. Farklı yorumlayanlarda art niyet ararım. Bu takımı buraya bizler getirdik. Daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takımın şu an oynayanını, kalanını kalmayanını ben karar veriyorum. Bugün de ben karar verdim. Bugüne kadar iyi giden bir Volkan'dı ama yine Volkan'da suç. Sistemle ilgili tercih yanlışı oldu. Belki yine yenilirdik ama ilk yarıda 3 gol yemezdik.

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