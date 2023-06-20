Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından başkan Ali Koç'un yerli bir hocayla çalışacaklarını açıklamasıyla gündeme gelen isimlerden biri de Volkan Demirel oldu.

Hatayspor'un başında olan Demirel, bu konuda açıklama yaptı.

Volkan Demirel, şunları söyledi:

Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım.