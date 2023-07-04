Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever plaj tarzıyla dikkat çekti

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel son dönemde gündeme gelen isimlerden. Özellikle büyük depremi Hatay'da yaşamaları ve afet bölgesi için paylaşımlarıyla dikkat çeken çift şu sıralar tatilde. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Sever plaj tarzıyla herkesin beğenisini topladı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever plaj tarzıyla dikkat çekti

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Zeynep Sever sık sık adından söz ettiren isimlerden. Volkan Demirel'in oyuncu ve model karısı Zeynep Sever pozlarıyla hayranlarından beğeni alıyor.

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2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel Seksenler dizisinde yer alarak hayran kitlesini artırmıştı. Son günlerde tatilde olan Zeynep Sever pozlarını paylaştı.

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Zeynep Sever'i gören ve şu sıralar kendi de tatilde olan Esra Erol da güzel isme kelebek emojisiyle destek oldu.

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