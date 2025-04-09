Volkan Konak'ı hedef almıştı! Çatalca Müftüsü’ne peş peşe soruşturma

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim Gazetesi
Volkan Konak'ı hedef almıştı! Çatalca Müftüsü’ne peş peşe soruşturma

Savcılık, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için "Sahnede gebermiş" diyen Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında Diyanet'in ardından savcılık da soruşturma başlattı. Şahsın telefonuna el konuldu.

Sanatçı Volkan Konak'ın Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Sevenleri Karadenizli sanatçıyı son yolculuğuna sevgi ve saygı ile uğurlarken ölümünün ardından tepki çeken açıklamalar da gündeme geldi.

MÜFTÜDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sanatçı Konak için "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullandı.

Müftü 'geberdi' demişti. Müftülüğün bulunduğu sokağın adı Volkan Konak Sokağı olduMüftü 'geberdi' demişti. Müftülüğün bulunduğu sokağın adı Volkan Konak Sokağı oldu

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

Kamuoyunun tepkisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı.

BİR SORUŞTURMA DA SAVCILIKTAN

Ekonomim'de yer alan habere göre, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da Müftü Mehmetalioğlu ile ilgili soruşturma başlattı

Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu'nun telefonuna el konuldu.

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