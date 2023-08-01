Volkswagen çöküşte mi? Alman otomotiv devine neler oluyor?

Alman ekonomisini otomotiv sektörü yükseltiyor. Alman sanayisinin lokomotifi araba sektörü üzerinden gerçekleşiyor. Fakat Çin'in yükselişi ile Almanya'nın bu konumu sallandırdı.

The Economist'te yer alan analize göre Alman otomotiv devi Volkswagen'ın sonu, Nokia gibi olabilir. Telefon devi Nokia, bir anda batmış ve Microsoft tarafından satın alınmıştı. Günümüzde Nokia, telefon üretmiyor.

VOLSWAGEN ÇÖKÜŞTE

Volkswagen şu anda dünyanın en çok ciro yapan otomotiv şirketi. 2023'ün ilk 6 ayında satışları yüzde 17 oranında arttı. Fakat yükselen Çin otomotiv sektörü ve ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilim, Volkswagen'ı olumsuz etkiledi.

Volkswagen sadece Çin pazarında değil, dünya pazarında da ilk defa Çinli şirketlerin gerisine düştü.

Almanya 2,6 milyon otomobil ihraç ederken, Çin şirketleri 3 milyon ihraç etti.

Çin'in pazardaki payının büyümesi, yapay zekanın gelişmesi ve üretimi arttırması, halihazırda yalnızca 900 bin çalışanı bulunan Volkswagen'ı olumsuz etkileyebilir.

Eskiden Çin'de yüksek oranda üretim yapan Volkswagen'ın yerini Çin otomotiv şirketleri aldı.