Volkswagen fiyatlarına 1 haftada ikinci zam! En ucuz modeli bakın ne kadar

Haziran ayının ikinci haftasında Wolksvagen modellere ikinci zam yapıldı. En ucuz model ve en pahalı model arasındaki uçurum dikkat çekti.

Volkswagen fiyatlarına 1 haftada ikinci zam! En ucuz modeli bakın ne kadar

Editör: Osmancan EROK

Alman otomotiv devi Volkswagen, Haziran ayının ikinci zammını yaptı.1 Nisan'da 559.400 TL karşılığında alınabilen boş paket Polo, bugün 715.300 TL'yi gördü.

Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı otomotiv sektörünü de etkilerken bir ayda ikinci, bir senede dördüncü zammını yapan Volkswagen araçların fiyatları dikkat çekti.

Boş paketiyle Polo model araca 45 gün içerisinde 115.900 TL zam yapıldı. Bu detay vatandaşları araba alma hayalinden daha da uzaklaştırdı.

EN UCUZ MODEL 715.300 TL

Volkswagen'in en ucuz modeli Polo olurken otomobilin fiyatı güncel haliyle 715.300 TL'ye ulaştı.

En pahalı model ise Passat Alltrack oldu. Bu aracın güncel fiyatı ise 2.807.700 TL'yi gördü.

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