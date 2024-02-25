Volkswagen ve Audi binlerce aracını çağırdı

Kaynak: shiftdelete
Volkswagen ve Audi binlerce aracını çağırdı
Volkswagen ve Audi grubunun bir parçası olan Audi, yangın riski taşıyan sorun sebebiyle binlerce aracını servise çağırdı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Golf, Jetta ve A3 modeli yangın riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Üretimde oluşan bir sorundan dolayı bazı modellerde yakıt sızıntısı olabileceğinden toplam 261 bin 257 araç geri çağrıldı.
Sürüm 2.0 olarak geliştirilen yeni pompayla araçların senelerce sorunsuz bir şekilde kullanılacağı paylaşıldı.
HANGİ ARAÇLAR ÇAĞIRILDI?
Volkswagen Grup bu sorun sebebiyle 2015-2020 Audi A3 Sedan, 2015-2019 Audi A3 Cabrio olurken, 2019-2020 Volkswagen Jetta GLI, 2015-2020 Volkswagen Golf, 2015-2020 Volkswagen Golf GTI, 2015-2019 Sportwagen modellerini servise çağırdı.

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