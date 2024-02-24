Mağaza otoparklarını eşarj noktasına dönüştürüyor

CarrefourSA, elektrikli şarj istasyonlarıyla doğaya olan yatırımlarını da sürdürüyor. Şirket, 25 mağazasındaki 31 şarj noktasıyla yılda 4 binden fazla elektrikli araç kullanıcısına hizmet vermeyi hedefliyor.

HEDEF YIL SONUNDA 40 İSTASYONA ULAŞMAK

“Dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte Eşarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, “Yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 3 yılda 36 hizmet noktasına ulaştık. Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 40 şarj istasyonuna ulaşmak” dedi.

‘YATIRIMLARIMIZLA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ’

2023 yılı Eylül ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye'de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirten Batum, "Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı, ülkemizde de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düştüğü açıklandı. Ancak şarj istasyon noktalarının yetersiz olması elektrikli araç kullanıcıları için bir sorun. Bu yatırımlarımızla ilk aşamada buna çözüm üretiyoruz. Bir diğer sorun ise aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde 100 dolum için yaklaşık 6 saatlik bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA Eşarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi CarrefourSA mağazasında ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor” dedi.

Batum, “2020’de bu alandaki yatırımlarımız başladığından beri 25 şarj istasyon noktası açılışı gerçekleştirdik. Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 13 bin saatten fazla faydalandı. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı Eşarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.