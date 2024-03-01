Ulu Motor’dan elektrikli otomobil satış kampanyası

Kaynak: Haber Merkezi
Ulu Motor’dan elektrikli otomobil satış kampanyası
Ulu Motor, Türkiye'deki kullanıcılarla elektrikli araçları buluşturan ve cazip satış avantajları sunan bir şirkettir. Şubat ayı sonunda başlatılan kampanya kapsamında, Skywell ve Leapmotor markalarına ait modeller özel fiyatlarla sunulmaktadır.

Skywell markasına ait araçlar, 1.880.000 TL anahtar teslim fiyatıyla sunulmaktadır. Ancak, bu araçlar için 880.000 TL peşin ödeme yaparak, kalan tutarı kredi kartına vade farksız 6 ay taksitle ödeyebilirsiniz. Skywell araçları, şehir içi 642 kilometre menziliyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, benzinli ve dizel araçlara göre %50'ye kadar yakıt tasarrufu sağlamaktadırlar ve hızlı şarj olma özellikleri bulunmaktadır.
Leapmotor markasına ait T03 modeli ise 998.000 TL anahtar teslim fiyatıyla sunulmaktadır. Bu araç için 98.000 TL peşin ödeme yaparak, kalan tutarı kredi kartına vade farksız 3 ay taksitle ödeyebilirsiniz. Leapmotor T03, tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye kadar menzil sunmaktadır. Ayrıca, kompakt tasarımı, teknolojik özellikleri ve sürüş destek sistemiyle öne çıkmaktadır.
Satış kampanyasından yararlanmak isteyenler, Ulu Motor'un Leapmotor ve Skywell web sitelerini ziyaret edebilir veya yetkili bayilerine başvurabilirler. Kampanyanın sınırlı süreli olduğu belirtilmektedir.
Ulu Motor, 1971 yılında kurulan Ulubaşlar Grubu'nun bir şirketidir. Otomobil, kamyon, motosiklet ve LPG alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, mobilite dönüşümüne öncülük etme vizyonunu benimseyen Ulu Motor, Skywell markasını Türkiye ve Avrupa'da temsil etmektedir. Şeffaf veri yönetimi imkanı sunan mobil uygulama çözümleriyle kullanıcıların araçlarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.

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